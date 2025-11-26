В «Мерседесе» нашли причину «необычного» штрафа Антонелли в Лас-Вегасе

Инженеры «Мерседес» установили возможную причину штрафа пилота Кими Антонелли за фальстарт на Гран-при Лас-Вегаса. Итальянец получил пятисекундный штраф за движение до того, как погасли стартовые огни, хотя команда считает инцидент технической погрешностью.

«Это было то, что вы называете фальстартом, но, когда люди говорят о нём, они обычно имеют в виду, что гонщики отпускают сцепление до того, как погаснут светофоры, чтобы немного опередить соперников. Это было совсем другое и довольно необычное явление.

Если посмотреть видео, то можно увидеть, что перед тем, как погаснут огни, машина очень медленно прокатывается вперёд примерно на два сантиметра, но Кими не отпускает сцепление. На самом деле он полностью выжал его. Мы думаем, что в тот момент, когда машина начала прокатываться, он снял ногу с тормоза.

Итак, когда они готовятся к старту, [гонщики] снимают ногу с педали, и это происходит всего за секунду или около того до того, как погаснут огни. И будь то вибрация машины или какой-то крутящий момент в трансмиссии, но это определённо не Кими и сцепление заставили машину продвинуться вперёд», — приводит слова директора по трассовым операциям Эндрю Шовлина Racing News 365.

Он также отметил, что системы ФИА обладают высокой чувствительностью и фиксируют даже минимальное движение. После применения штрафа Антонелли финишировал пятым, но поднялся на третью позицию после дисквалификации обоих гонщиков «Макларена».