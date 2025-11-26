Представлен проект трассы для Гран-при Таиланда в Бангкоке

Власти Таиланда представили первоначальный проект трассы для этапа Формулы-1 в Бангкоке, переговоры о проведении которого ведутся с руководством чемпионата. Гонка может дебютировать в календаре в 2028 году. Об этом сообщает Racing News 365.

Фото: The Sports Authority of Thailand

Проектируемая трасса длиной 5,7 км с 18 поворотами должна расположиться в столице страны. Конфигурация предусматривает движение по часовой стрелке, а длина трассы сделает её восьмой среди нынешних трасс чемпионата — между Монцей и автодромом «Америк» в Остине.

Пилот «Уильямса» Алекс Албон, выступающий под таиландским флагом, ранее заявлял, что проект выглядит очень перспективно. Спортивное управление Таиланда (SAT) подтвердило, что первоначальный контракт рассчитан на пять лет, с 2028 по 2032 год, а строительство займёт от одного до двух лет.