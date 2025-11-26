Скидки
«Мотивация на максимуме». Вассёр — о предстоящем Гран-при Катара

Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о предстоящем Гран-при Катара.

«После сложного уикенда в Лас-Вегасе мы прибыли в Катар полностью сосредоточенными и с желанием немедленно вернуться на трассу. «Лусаил» — совершенно другой автодром с высокоскоростными поворотами, которые проверяют как машину, так и пилота, а новое ограничение кругов от «Пирелли» добавляет дополнительный стратегический элемент. Мы сконцентрированы на себе и на использовании всех возможностей, которые предоставит последний спринтерский уикенд сезона. Мотивация на максимуме, полны решимости завершить сезон наилучшим образом», — приводит слова Вассёра Formula Passion.

