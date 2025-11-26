«Они стали даже лучше, чем когда-либо». Норрис — об отношениях с Пиастри

Пилот «Макларена» Ландо Норрис опроверг слухи об ухудшении отношений с напарником Оскаром Пиастри на фоне борьбы за чемпионский титул. Британец объяснил сокращение совместных публикаций в соцсетях обоюдным решением сосредоточиться на гонках.

«Причина, по которой вы видите меньше видео, в том, что мы оба попросили делать меньше видео. Мы гонщики. Хотим приезжать и управлять машиной, а не снимать ролики для соцсетей. Так что да, это наша просьба как пилотов. Однако нас всё равно заставляют делать достаточно. В остальном всё осталось по-прежнему. И я очень счастлив, думаю, мы оба [счастливы], что всё именно так.

Это не потому что так сложилось, а потому что оба испытываем уважение друг к другу и понимаем положение, в котором находимся. И оба относимся к миру гонок и к нашей личной жизни вне трассы совершенно по-разному.

По-прежнему прекрасно осознаём, что работаем на «Макларен», хотим лучшего для команды, очень усердно трудимся. И, как всегда бывает с гонщиками, ты стараешься максимизировать в первую очередь свою собственную производительность. Но когда выходим из машины, всё ещё можем шутить, всё ещё смеёмся на брифингах, нам по-прежнему нравится всё, что происходит вне трассы.

Он очень спокойный, приземлённый, очень расслабленный. Всегда выглядит… Просто крутым. Всегда сложно понять, в каком он настроении… А я, думаю, в этом плане более «прозрачен», по мне лучше видно, в каком я настроении. Но в остальном мы не то чтобы ходим вместе играть в гольф, как это было у меня с Карлосом [Сайнсом]. С Даниэлем [Риккардо] я тоже в гольф не играл, но, знаете, мы просто разные люди. Что касается отношений, мы хорошо ладим, всё так же хорошо работаем вместе, кажется, они [отношения] стали даже лучше, чем когда-либо», — приводит слова Норриса Racing News 365.