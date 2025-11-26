Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Браун: заголовки были посвящены трудностям Риккардо, но я видел, что было за этим

Браун: заголовки были посвящены трудностям Риккардо, но я видел, что было за этим
Аудио-версия:
Комментарии

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун, который уже занимал эту должность в 2022 году, раскрыл некоторые подробности того сезона. По словам Брауна, который поддерживает отличные отношения с экс-пилотом команды Даниэлем Риккардо, кризис его результатов скрывал гораздо более серьёзные проблемы, которые преследовали команду.

«В 2022 году все газетные заголовки были посвящены трудностям Даниэля, который является фантастическим парнем, но, к сожалению, у нас ничего не сложилось. Но я видел, что было за этим. Мне не нравилось направление, в котором двигалась команда и руководство в отношении вещей, которые мы делаем сегодня: получать дополнительную прибыль, никогда не быть довольным, всегда стремиться к совершенству, даже если его никогда не достигнешь, такой тип командного мышления.

Мы привезли большое обновление на Гран-при Франции в 2022 году, и оно не сработало. Реакция [команды] не была такой, как я ожидал. Не говоря уже о том, что технически я не могу решить эту проблему, но могу посмотреть на людей, от которых ожидаю решения этой проблемы, сказать: «Ребята, вы не видели, что произошло в воскресенье? В понедельник всё было как обычно». Это был момент прозрения для меня. С этого момента мы внесли определенные изменения в конце года», — приводит слова Брауна Formula Passion.

Материалы по теме
Должен ли «Макларен» пожертвовать одним из гонщиков ради чемпионства?
Опрос
Должен ли «Макларен» пожертвовать одним из гонщиков ради чемпионства?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android