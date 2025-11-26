Браун: заголовки были посвящены трудностям Риккардо, но я видел, что было за этим

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун, который уже занимал эту должность в 2022 году, раскрыл некоторые подробности того сезона. По словам Брауна, который поддерживает отличные отношения с экс-пилотом команды Даниэлем Риккардо, кризис его результатов скрывал гораздо более серьёзные проблемы, которые преследовали команду.

«В 2022 году все газетные заголовки были посвящены трудностям Даниэля, который является фантастическим парнем, но, к сожалению, у нас ничего не сложилось. Но я видел, что было за этим. Мне не нравилось направление, в котором двигалась команда и руководство в отношении вещей, которые мы делаем сегодня: получать дополнительную прибыль, никогда не быть довольным, всегда стремиться к совершенству, даже если его никогда не достигнешь, такой тип командного мышления.

Мы привезли большое обновление на Гран-при Франции в 2022 году, и оно не сработало. Реакция [команды] не была такой, как я ожидал. Не говоря уже о том, что технически я не могу решить эту проблему, но могу посмотреть на людей, от которых ожидаю решения этой проблемы, сказать: «Ребята, вы не видели, что произошло в воскресенье? В понедельник всё было как обычно». Это был момент прозрения для меня. С этого момента мы внесли определенные изменения в конце года», — приводит слова Брауна Formula Passion.