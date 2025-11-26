Команда NASCAR Cup представила ливреи в цветах «Ред Булл»

Команда NASCAR Cup Series Trackhouse Racing представила ливреи, которые на некоторых этапах будут использовать гонщики коллектива, новозеландец Шейн ван Гисберген и американец Коннор Зилич.

Обе представленные ливреи выполнены в цветах «Ред Булл» — ван Гисберген сотрудничает с австрийским концерном ещё со времён выступлений в австралийских Суперкарах, а Зилич с прошлого года является пилотом программы «Ред Булл».

Фото: Trackhouse Racing

Фото: Trackhouse Racing

Напомним, по итогам дебютного сезона в NASCAR Cup Series ван Гисберген одержал пять побед на дорожных трассах, установив рекорд. Что касается Зилича, он доминировал на протяжении всего сезона NASCAR Xfinity, но уступил в финальной гонке сезона Джесси Лаву.