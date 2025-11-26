Скидки
Бренд мороженого Леклера выпустил рекламу с отсылкой на «Очень странные дела»

Бренд мороженого Леклера выпустил рекламу с отсылкой на «Очень странные дела»
Бренд мороженого пилота «Феррари» Шарля Леклера LEC выпустил рекламу, посвящённую предстоящему выходу первой части пятого сезона сериала «Очень странные дела». Компания опубликовала в своих социальных сетях новую рекламу ванильного вкуса с отсылкой на это популярное шоу.

Фото: Социальные сети LEC

Напомним, Леклер запустил свой бренд мороженого в 2024 году, первый магазин был открыт весной в Милане. Партнёрами Леклера по бизнесу являются известные итальянские предприниматели Фредерико Гром и Гвидо Мартинетти.

Премьера первой части пятого и заключительного сезона шоу «Очень странные дела» выйдет 27 нояря на Netflix.

Леклер занимает пятое место в личноv зачёте за две гонки до конца сезона-2025.

