Джеймс Ваулз примет участие в 12-часовой гонке в Абу-Даби

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз примет участие в гонке «12 часов Абу-Даби», которая пройдёт 14 октября на трассе «Яс-Марина» в Абу-Даби.

Ваулз выступит за рулём машины McLaren 720S GT3 Evo в составе команды Garage 59. Вместе с Ваулзом в экипаже проедут швед Александер Уэст, итальянец Марко Пульчини и представитель Великобритании Марк Сэнсом.

«Возможность снова надеть гоночный шлем — то, что мне очень нравится. Garage 59 — команда, которую я хорошо знаю по нашему совместному выступлению в 2022 году, а Gulf 12 Hours — фантастическое событие с конкурентной стартовой решёткой. Будет приятно разделить машину с Алексом, Марком и Марко и снова ощутить себя гонщиком», — приводит слова Ваулза DailySportsCar.