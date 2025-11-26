Штайнер: не вижу среди новичков пилота, который бы разочаровал

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о выступлениях новичков в сезоне-2025.

«Не вижу среди новичков пилота, который бы разочаровал. Все они проявили себя достаточно хорошо. В начале сезона у меня были вопросы к Исаку Хаджару, но он смог стабилизировать ситуацию. Сейчас даже не воспринимаю его как новичка.

Оливер Берман прибавил во второй половине сезона, он выступает достаточно хорошо. Бортолето сначала не хватало скорости, но у него был медленный болид, а за рулём медленной машины сложно показать что-то интересное. Но как только он получил возможности проявить себя, стал ими пользоваться. За исключением последней пары Гран-при, в которых тот слишком переволновался.

Не вижу откровенно плохих дебютантов. И такие выступления должны сподвигнуть команды в будущем давать больше шансов молодым пилотам», — приводит слова Штайнера GPBlog.