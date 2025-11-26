Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер: не вижу среди новичков пилота, который бы разочаровал

Штайнер: не вижу среди новичков пилота, который бы разочаровал
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о выступлениях новичков в сезоне-2025.

«Не вижу среди новичков пилота, который бы разочаровал. Все они проявили себя достаточно хорошо. В начале сезона у меня были вопросы к Исаку Хаджару, но он смог стабилизировать ситуацию. Сейчас даже не воспринимаю его как новичка.

Оливер Берман прибавил во второй половине сезона, он выступает достаточно хорошо. Бортолето сначала не хватало скорости, но у него был медленный болид, а за рулём медленной машины сложно показать что-то интересное. Но как только он получил возможности проявить себя, стал ими пользоваться. За исключением последней пары Гран-при, в которых тот слишком переволновался.

Не вижу откровенно плохих дебютантов. И такие выступления должны сподвигнуть команды в будущем давать больше шансов молодым пилотам», — приводит слова Штайнера GPBlog.

Материалы по теме
Штайнер спрогнозировал возможный уход Хэмилтона после сезона-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android