Лоусон: первый сезон в Формуле-1 — самый важный

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон высказался о важности первого полноценного сезона для карьеры гонщика в чемпионате мира.

«Первый сезон в Формуле-1 — самый важный. Именно в первый полноценный год нужно прибавлять, потому что решается — останешься ты в этом спорте или нет. Как мне кажется, большинство пилотов теряют своё место в Формуле-1 после одного или двух сезонов, нежели чем когда они провели в чемпионате много лет. Если сумел сохранить своё место на протяжении пары сезонов, тебя уже считают ценным пилотом.

Какое решение будет принято по составу пилотов? Честно говоря, понятия не имею. Ждал бы решения команды в конце сезона, если вообще не уже после его окончания. Как мне кажется, решение будет откладываться до последнего», — приводит слова Лоусона Speed Cafe.

