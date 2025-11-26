Эдриан Ньюи станет руководителем «Астон Мартин»

Технический директор «Астон Мартин» Эдриан Ньюи займёт освободившийся пост руководителя команды в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Энди Кауэлл займёт новую должность директора по стратегии, сосредоточившись на работе «Астон Мартин» с партнёрами, включая «Хонду», которая со следующего года будет поставлять моторы британскому коллективу.

Каэулл занял пост руководителя в британской команде по ходу сезона-2024, перейдя из стана «Мерседеса», где отвечал за развитие силовых установок в гибридную эру.

При этом Эдриан Ньюи сохранит за собой должность управляющего технического партнёра команды.