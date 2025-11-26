Эдриан Ньюи прокомментировал своё назначение на пост руководителя «Астон Мартин»

Новоиспечённый руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи прокомментировал своё назначение на эту должность.

«За последние девять месяцев я увидел в нашей команде выдающиеся таланты. С нетерпением жду возможности занять эту дополнительную должность, поскольку мы должны будем занять наилучшие позиции для участия в чемпионате 2026 года, когда перед нами будут стоять совершенно иные задачи. Мы становимся заводской командой, нас ждут серьёзные испытания, связанные с переходом на новый технический регламент.

Энди, заняв новую должность, основное внимание будет уделять вопросам интеграции новой силовой установки с шасси и взаимодействия с ключевыми партнёрами команды. Это будет очень важно на следующем этапе нашего развития», — приводит слова Ньюи пресс-служба команды.