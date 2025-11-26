Скидки
Эдриан Ньюи прокомментировал своё назначение на пост руководителя «Астон Мартин»

Эдриан Ньюи прокомментировал своё назначение на пост руководителя «Астон Мартин»
Новоиспечённый руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи прокомментировал своё назначение на эту должность.

«За последние девять месяцев я увидел в нашей команде выдающиеся таланты. С нетерпением жду возможности занять эту дополнительную должность, поскольку мы должны будем занять наилучшие позиции для участия в чемпионате 2026 года, когда перед нами будут стоять совершенно иные задачи. Мы становимся заводской командой, нас ждут серьёзные испытания, связанные с переходом на новый технический регламент.

Энди, заняв новую должность, основное внимание будет уделять вопросам интеграции новой силовой установки с шасси и взаимодействия с ключевыми партнёрами команды. Это будет очень важно на следующем этапе нашего развития», — приводит слова Ньюи пресс-служба команды.

