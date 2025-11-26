Скидки
Лоуренс Стролл: рад, что Ньюи займёт пост руководителя команды

Владелец «Астон Мартин» Лоуренс Стролл высказался о назначении Эдриана Ньюи на пост руководителя команды, а Энди Кауэлла — на пост директора по стратегии.

«В этом сезоне Энди Кауэлл показал себя отличным лидером. Он был сфокусирован на создании команды мирового уровня, выстраивании эффективной работы и на формировании культуры, которая делает гоночную машину центром всего того, ради чего мы работаем. Эти перемены в руководстве — обоюдное решение, принятое в интересах команды. Мы все с нетерпением ждём продолжения работы с Энди в его новой должности директора по стратегии.

Рад, что Эдриан Ньюи займёт пост руководителя команды, что позволит ему теперь полностью реализовать свой творческий и технический потенциал. Эти два изменения позволят команде максимально эффективно использовать свои сильные стороны», — приводит слова Лоуренса Стролла пресс-служба команды.

Эдриан Ньюи станет руководителем «Астон Мартин»
