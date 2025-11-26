Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Катара

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Катара.

«После этапа в Лас-Вегасе наше отставание по очкам сократилось, но при подготовке к Гран-при Катара мы сохраняем прежний подход. С каждой гонкой мы будем разбираться отдельно. Каждый уикенд мы нацелены заработать так много очков, сколько возможно. Мы стараемся добиться максимальной эффективности от машины – именно так намерены действовать в Катаре. В программу уикенда входит спринт, а это шанс набрать ещё больше очков, так что мы должны действовать идеально.

В Катаре сложная трасса, а жара говорит, что ключевое значение имеет рациональный подход к работе с резиной, мы должны гарантировать, что всё делаем правильно. В том числе нам предстоит гонка с двумя обязательными пит-стопами. Постараемся сохранить набранный темп, команда хочет приложить все усилия, чтобы показать самый высокий результат», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.