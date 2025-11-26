Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Катара

Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Катара
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о предстоящем Гран-при Катара.

«После этапа в Лас-Вегасе наше отставание по очкам сократилось, но при подготовке к Гран-при Катара мы сохраняем прежний подход. С каждой гонкой мы будем разбираться отдельно. Каждый уикенд мы нацелены заработать так много очков, сколько возможно. Мы стараемся добиться максимальной эффективности от машины – именно так намерены действовать в Катаре. В программу уикенда входит спринт, а это шанс набрать ещё больше очков, так что мы должны действовать идеально.

В Катаре сложная трасса, а жара говорит, что ключевое значение имеет рациональный подход к работе с резиной, мы должны гарантировать, что всё делаем правильно. В том числе нам предстоит гонка с двумя обязательными пит-стопами. Постараемся сохранить набранный темп, команда хочет приложить все усилия, чтобы показать самый высокий результат», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

Материалы по теме
Ферстаппен не сдаётся, но Норрис ещё ближе к чемпионству! У юниора «Мерседеса» суперпрорыв
Ферстаппен не сдаётся, но Норрис ещё ближе к чемпионству! У юниора «Мерседеса» суперпрорыв
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android