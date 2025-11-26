«Штатный парковщик Брэда». Расселл снялся в рекламе «Мерседеса» вместе с Питтом

Голливудский актёр, исполнитель главной роли в фильме «Формула-1» Брэд Питт снялся в новой рекламе электрического автомобиля «Мерседеса» AMG GT 4-Door. Съёмки прошли в Лас-Вегасе.

Помимо Питта, в видеоролике снялся Джордж Расселл. По сюжету ролика Питт на выходе из отеля обращается к парковщику, чтобы забрать ключи от своего автомобиля. Парковщик просит водителя, роль которого исполнил Расселл, доставить машину Питту.

Джордж опубликовал в своих соцсетях фото со съёмок.

Фото: Mercedes AMG

«Пилот Формулы-1 на парт-тайме, штатный парковщик Брэда Питта. Здорово быть частью этой кампании вместе с «Мерседесом», — написал Расселл.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Мерседеса».