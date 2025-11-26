Цунода: если удача будет на моей стороне, могу выступить успешно в Катаре

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался о предстоящем Гран-при Катара.

«Я готовлюсь к этапу в Катаре, понимая, что если удача будет на моей стороне, то я способен выступить более успешно. Я верю, что если всё сложится правильно, я смогу показать хороший темп и дать команде заслуженный результат. Спринтерский формат ставит перед нами возможность взять больше очков, и это важно, чтобы мы смогли выполнить задачу, которая стоит перед нами в Кубке конструкторов. Однако есть и свои сложности, поскольку времени для поиска правильных настроек будет мало.

В Остине тоже был спринт, и тогда я неплохо выступил, так что, надеюсь, что в этот раз тоже всё сложится удачно, после чего надо будет хорошо провести основную квалификацию и воскресную гонку. Мы должны действовать сообща, чтобы этого добиться. Макс вернулся в борьбу за титул, и у него есть вполне хорошие шансы, поэтому я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь ему», — приводит слова Цуноды песс-служба команды.