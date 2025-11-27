Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мэр Мадрида: гонка Формулы-1 состоится 12 сентября и будет иметь огромный успех

Мэр Мадрида: гонка Формулы-1 состоится 12 сентября и будет иметь огромный успех
Комментарии

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда опроверг слухи об отмене этапа Гран-при Мадрида в 2026 году.

«12 сентября 2026 года в Мадриде пройдёт гонка Формулы-1. Я не понимаю, откуда взялись такие слухи, но строительство трассы идёт гладко и с опережением графика. В Мадриде, несмотря на оговорки и недовольство некоторых людей, пройдёт Гран-при, который станет одним из лучших.

Спонсоры на нашей стороне, трасса строится. Так что, простите, но 12 сентября следующего года в Мадриде пройдёт гонка, она будет иметь огромный успех», — приводит слова Альмейды Motorsport-Total.

Напомним, Гран-при Мадрида на городской трассе «Мадринг» должен дебютировать в календаре чемпионата мира в следующем сезоне.

Материалы по теме
В Мадриде опровергли слухи о возможном переносе Гран-при
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android