Кауэлл рассказал о своей новой роли в «Астон Мартин»

Кауэлл рассказал о своей новой роли в «Астон Мартин»
Будущий директор «Астон Мартин» по стратегии Энди Кауэлл рассказал, в чём будет заключаться его работа на новой должности.

«После того как мы произвели необходимые структурные изменения в связи с новым статусом полноценной заводской команды и заложили основу для работы Эдриана и всей организации, мне пора занять новую должность директора по стратегии.

В этой роли буду помогать оптимизировать техническое сотрудничество между командой и поставщиками моторов и топлива, а также работать над интеграцией новой силовой установки и её топливной системы с шасси, созданного силами нашей команды», — приводит слова Кауэлла пресс-служба команды.

Напомним, руководить командой с 2026 года будет Эдриан Ньюи.

