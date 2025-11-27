Сейвуд рассказал, что Формула-1 и ФИА заключат сделку, которая принесёт 12 спринтов

Журналист и обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал о том, что между Libery Media, владеющей правами на «Королевские гонки», и Международной автомобильной федерацией (ФИА) в лице президента Мохаммеда бен Сулайема может быть заключена сделка, которая введёт 12 спринтерских гонок в календарь.

«В любом случае, когда у него [бен Сулайема] появляется свободная минутка, в которую он не думает о судебных исках, президент ФИА также пытается заключить новый договор с Формулой-1. Я слышал, что частью сделки будет то, что Формула-1 предоставит ФИА больше денег, в обмен на это Формула-1 получит 12 спринтерских гонок в будущем», — написал Сейвуд в своей колонке.