«Это устрашает». Феттель объяснил, что делает Макса Ферстаппена уникальным пилотом

Четырёхкратный чемпион мира немец Себастьян Феттель высказался о пилоте «Ред Булл» голландце Максе Ферстаппене.

«Думаю, тот факт, что он становится лучше, устрашает. Мы знаем, что он хорош, но он по-прежнему прогрессирует, он по-прежнему голоден и готов учиться. Мне кажется, что он очень упорно работает за кулисами, и это делает его таким сильным. Очевидно, ему повезло иметь большой талант. Но хоть он и один из талантливейших пилотов на стартовой решётке, ключевой ингредиент, делающий его таким сильным, хотя это всегда сочетание факторов, — это его голова», — сказал Феттель в подкасте Beyond the Grid.

Ландо Норрис повторил уникальное достижение Ферстаппена в Формуле-1
