«Выглядит странно». Сейвуд — о назначении Эдриана Ньюи руководителем «Астон Мартин»

Журналист и обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд высказался о назначении именитого конструктора Эдриана Ньюи руководителем «Астон Мартин».

«Другой большой новостью в Лас-Вегасе стали слухи ещё об одной перестановке в «Астон Мартин», которые впоследствии подтвердились. Энди Кауэлл уходит с должности руководителя и получает ещё один из тех титулов, которые означают, что всё пошло не по плану. В «Астон Мартин» таких историй множество, и я не буду нагружать вас полным списком руководителей, которые приходили и уходили.

Достаточно сказать, что назначение Эдриана Ньюи руководителем команды выглядит странно, учитывая, что он слишком занят разработкой машин и у него действительно нет времени на коллективную работу. Ключевой момент пресс-релиза команды заключается в том, что, не говоря об этом напрямую, он указывает: должность генерального директора теперь вакантна… И что любопытно, именно эту должность хотел бы получить некий мистер Хорнер. Он хорошо подходит «Астон Мартин» — у него немного образ Джеймса Бонда», — написал Сейвуд в своей колонке.