«Макларен» объяснил дисквалификацию Норриса и Пиастри в Лас-Вегасе

Глава «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал дисквалификацию пилотов команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса.

«Причиной этой ситуации стало внезапное возникновение обширного дельфинирования, спровоцировавшее вертикальные колебания машины. Дельфинирование усилилось из-за условий гонки, и это не было ожидаемо, учитывая практики и прогнозы.

Мы не считали, что пошли на чрезмерный риск с клиренсом, мы даже перестраховались перед квалификацией и гонкой. Но этот запас был сведён на нет вертикальными колебаниями, из-за которых машина касалась земли», — приводит слова Стеллы издание GPblog.