Льюис Хэмилтон рассказал о выборе аварии для героя Брэда Питта в фильме «Формула-1»

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») рассказал, как при создании фильма «Формула-1» выбирали аварию, после которой главный герой Сонни Хейс (Брэд Питт) ушёл из «Королевских гонок».

«В первоначальном сценарии авария персонажа Брэда должна была произойти в Монако, в последнем повороте, и машина бы загорелась. Но это очень медленная часть трассы, и там просто не может случиться такая авария. Я сказал: «Есть невероятная авария с Мартином Доннелли много лет назад, когда он лежит на трассе. Мы должны использовать этот образ». Я связался с Мартином и спросил, можно ли использовать кадры той аварии. Он сказал: «Конечно, для меня это будет честью», — приводит слова Хэмилтона Vanity Fair.