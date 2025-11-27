Скидки
«Макларен» объяснил, почему Оскара Пиастри меньше просили беречь планку на ГП Лас-Вегаса

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла объяснил, почему во время Гран-при Лас-Вегаса, где Ландо Норрис и Оскар Пиастри были дисквалифицированы, австралийца меньше просили беречь планку скольжения.

«Мы могли лучше отслеживать ситуацию на болиде Ландо по телеметрии. На машине Оскара это было сложнее, потому что мы потеряли один из датчиков, которые используем для определения уровня касания днищем. Мы довольно быстро поняли, что такой уровень дельфинирования вызывает очень высокий износ планки, и поэтому оба гонщика начали предпринимать корректирующие действия в разных частях трассы.

К сожалению, мы также увидели, что из-за рабочего окна машины и характеристик трассы большинство этих действий было недостаточно эффективным для снижения дельфинирования», — приводит слова Стеллы The Race.

