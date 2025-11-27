Скидки
В «Макларене» ответили, будут ли использовать командную тактику на Гран-при Катара

Глава «Макларена» Андреа Стелла заявил, что команда не будет отходить от командной тактики на Гран-при Катара, поскольку австралиец Оскар Пиастри сохраняет математические шансы на титул.

«Мы всегда говорили, что, пока математика не покажет обратное, мы будем давать гонщикам возможность сражаться за окончательную победу, так будет и в Катаре. Если бы кто-то сказал нам в начале сезона, что мы окажемся в этой ситуации за две гонки до конца, мы бы согласились на это. Мы будем бороться за двойное чемпионство с уверенностью и пониманием своей силы», — приводит слова Стеллы издание The Race.

