Эдриан Ньюи провёл для Кристиана Хорнера экскурсию по базе «Астон Мартин» — ВВС

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Эдриан Ньюи после своего назначения на новую должность провёл экскурсию для экс-босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера на базе британского коллектива, сообщили в ВВС.

«Говорят, что во вторник вечером Ньюи провёл для своего бывшего коллеги из «Ред Булл» экскурсию по базе «Астон Мартин» под покровом темноты», — говорится в статье.

Ньюи приступит к своим обязанностям руководителя уже на ближайшем этапе Формулы-1 — Гран-при Катара, который пройдёт с 28 ноября по 30 ноября.

Ньюи и Хорнер вместе работали в «Ред Булл» с 2005 по 2024 год. За это время австрийская команда шесть раз выиграла Кубок конструкторов.