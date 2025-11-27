Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эдриан Ньюи провёл для Кристиана Хорнера экскурсию по базе «Астон Мартин» — ВВС

Эдриан Ньюи провёл для Кристиана Хорнера экскурсию по базе «Астон Мартин» — ВВС
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Астон Мартин» Эдриан Ньюи после своего назначения на новую должность провёл экскурсию для экс-босса «Ред Булл» Кристиана Хорнера на базе британского коллектива, сообщили в ВВС.

«Говорят, что во вторник вечером Ньюи провёл для своего бывшего коллеги из «Ред Булл» экскурсию по базе «Астон Мартин» под покровом темноты», — говорится в статье.

Ньюи приступит к своим обязанностям руководителя уже на ближайшем этапе Формулы-1 — Гран-при Катара, который пройдёт с 28 ноября по 30 ноября.

Ньюи и Хорнер вместе работали в «Ред Булл» с 2005 по 2024 год. За это время австрийская команда шесть раз выиграла Кубок конструкторов.

Материалы по теме
Сомнительное назначение супергения Ф-1. Ньюи, конечно, великий, но…
Сомнительное назначение супергения Ф-1. Ньюи, конечно, великий, но…
Материалы по теме
«Выглядит странно». Сейвуд — о назначении Эдриана Ньюи руководителем «Астон Мартин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android