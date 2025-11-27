Штайнер: «Макларен» должен поддержать Норриса в борьбе за титул

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что руководство «Макларена» должно отдать предпочтение британцу Ландо Норрису в борьбе за чемпионский титул из-за малой разницы в очках между лидерами личного зачёта.

«Макларен» должен поддержать его. Если Оскар украдёт очки у Ландо, это будет… вау. Если Оскар будет лидировать в гонке, а Ландо будет вторым и они не пропустят Ландо, я буду шокирован.

Если Оскар окажется впереди Ландо… Зная, что у Ландо преимущество, как поступить? Быть съеденным зверем [Ферстаппеном] или помочь одному из парней?» — сказал Штайнер в подкасте Red Flag.

Ранее в «Макларене» ответили, будут ли использовать командную тактику на Гран-при Катара.