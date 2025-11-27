Алонсо — о завершении карьеры: трудно понять форму без конкурентоспособной машины

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо («Астон Мартин») высказался о завершении карьеры.

«Трудно понять собственную форму — изменилась ли она как-то, стал ли ты лучше или хуже, пока у тебя нет конкурентоспособной машины и рабочей среды, которые пробуждают эмоции и спортивный азарт. Сейчас этого немного не хватает, когда я не борюсь за большие победы. Но 2023-й был хорошим примером того, что при сильной машине можно снова бороться за подиумы. Так что да, у меня есть уверенность в себе.

Я очень доверяю команде и верю, что в следующем году мы сможем всё исправить и бороться за что-то более значимое. И да, пока я чувствую, что конкурентоспособен, быстр, мотивирован и физически на нужном уровне, я буду продолжать гоняться», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.