Впервые с сезона-2008 Ф-1 все команды хотя бы раз не зарабатывали очки за уикенд

После двойной дисквалификации гонщиков команды Формулы-1 «Макларен» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Лас-Вегаса в «Королевских гонках» повторилось уникальное достижение.

Впервые с 2008 года все команды-участницы Формулы-1 хотя бы раз по ходу сезона не зарабатывали очков.

Последние этапы коллективов Формулы-1, когда они не завоёвали ни одного очка: для «Макларена» роковым стал уикенд в Неваде; для «Мерседеса» — Гран-при Монако; для «Ред Булл» — Гран-при Австрии; для «Феррари» — Гран-при Нидерландов; «Альпин» и «Астон Мартин» последний раз остались без очков также в Лас-Вегасе; «Уильямс» — на Гран-при Бразилии; «Кик-Заубер» — на Гран-при Сингапура; «Хаас» — на Гран-при Азербайджана; «Рейсинг Буллз» — на Гран-при Мексики.

