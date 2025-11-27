Пиастри заявил, что не поможет Норрису в Катаре досрочно завоевать титул

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри заявил, что не поможет напарнику британцу Ландо Норрису досрочно завоевать титула на Гран-при Катара, если представится такая возможность.

«Помогу ли я Норрису в Катаре? Мы коротко обсудили это, и ответ – нет. У меня равное число очков с Максом [Ферстаппеном] и реальный шанс на победу, если всё сложится в мою пользу. Да, мы поступим так», — приводит слова Пиастри издание GPblog.

Напомним, Гран-при Катара пройдёт с 28 по 30 ноября в Дохе.

Ранее в «Макларене» ответили, будут ли использовать командную тактику на Гран-при Катара.

Норрис помог набить Брауну татуировку в честь победы в Майами: