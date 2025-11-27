Кристиан Хорнер не получит предложения от «Астон Мартин» — ВВС

52-летний британский бывший руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер не получит предложения занять какую-либо роль в коллективе «Астон Мартин», сообщили в ВВС.

Несмотря на все слухи, которые после Гран-при Лас-Вегаса витают вокруг британской команды, и то, что новый руководитель коллектива Эдриан Ньюи провёл экскурсию по базе «Астон Мартин» для Хорнера, высшее руководство британцев не собирается предлагать Хорнеру контракт.

Кристиан до своего увольнения летом 2025 в Формуле-1 проработал в «Ред Булл», возглавляя его с 2005 по 2024 год. За это время австрийцы шесть раз выигрывали Кубок конструкторов, а Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен восемь раз становились чемпионами (по четыре титула у каждого).