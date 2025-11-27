Норрис — о дисквалификации на ГП Лас-Вегаса: это не из-за того, что настроили болид низко

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался по поводу дисквалификации на Гран-при Лас-Вегаса.

«У нас существовали небольшие опасения насчёт такого исхода, так что это не было полным шоком или чем-то неожиданным. Мы оказались вполне готовы к тому, каким может быть результат, но я чувствовал себя в порядке. Я покинул трассу, мы провели разбор, обсудили, что было хорошо, что было нехорошо и что мы могли бы улучшить — конечно, одну главную вещь. Однако в остальном мы отнеслись ко всему очень спокойно. Конечно, это больно, потому что в каждый уикенд вкладывается огромный труд со стороны всех — и с моей стороны тоже. И это определённо заставило почувствовать, что всё это усилие очень быстро исчезло, но то же самое ощущение у всех.

Механики, инженеры, я — все в «Макларене» чувствуют разочарование из-за такого результата, и мы все расстроены. Однако, честно говоря, мне было довольно легко перестроиться — несколько дней отдыха, и я приехал на этот уикенд. Так что да, я расстроен, но всё нормально.

Начать раньше беречь планку? Нет, здесь точно всё не так просто. Как Андреа и сказал, в этих вещах гораздо больше нюансов; это не так просто — просто больше отпускаешь газ, и становится лучше, особенно потому, что проблема была в дельфинировании. Это было не из-за того, что мы настроили болид слишком низко; иногда всё бывает наоборот, но в этот раз проблема была не в этом. Иногда, если ты больше поднимаешь ногу, дельфинирование только усиливается, и эффект становится хуже.

У меня был большой отрыв [от Джорджа Расселла], и я попробовал немного сильнее сохранять планку, однако мы говорим о мелочах, которые иногда могут сложиться в нечто большее. Но правила есть правила. Так что нет, я не думаю, что если бы я начал раньше поднимать ногу с газа, то это бы что-то изменило», — приводит слова Норриса RacingNews365.