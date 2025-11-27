Хельмут Марко выразил сомнение в назначении Эдриана Ньюи руководителем «Астон Мартин»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко выразил сомнение в решении назначить технического директора «Астон Мартин» Эдриана Ньюи на пост руководителя команды Формулы-1 в 2026 году.

«Это меня действительно удивило. Придётся подождать и посмотреть, как всё будет выглядеть на практике. Это [руководить] определённо не его сильная сторона. Главная сила Эдриана заключается в проектировании, настройке болидов, а также в разработке. Но я действительно удивлён, что Ньюи всё больше склоняется к роли руководителя команды», — приводит слова Марко портал Racingnews365.

Отметим, что Ньюи сохранит за собой должность управляющего технического партнёра команды.