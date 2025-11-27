Скидки
Главная Авто Новости

Слейтер высказался о возможной роли Хорнера в «Астон Мартин» в случае перехода в команду

Слейтер высказался о возможной роли Хорнера в «Астон Мартин» в случае перехода в команду
Эксперт Sky Sports Крэйг Слейтер высказал мнение, что бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сохраняет возможность получить место в «Астон Мартин». Ранее издание BBC утверждало, что специалист не получит предложения от британской команды.

«Вполне возможно, что нынешняя ситуация — лишь промежуточный этап. При этом вовсе не обязательно забирать у Ньюи статус руководителя команды: он сохранит этот пост в 2026 году и позже. Но останется ли место для фигуры исполнительного директора, наподобие роли, которую Зак Браун выполняет в «Макларене»? И может ли этой фигурой всё ещё быть Кристиан Хорнер?

Хорнера связывали и с тем, что он сам может сменить Кауэлла на посту руководителя команды. Кристиан не может работать в Формуле-1 до апреля следующего года. Он ищет не просто должность, но и долю в команде. Остаётся ли возможность для его нового сотрудничества с Ньюи, несмотря на прежние разногласия, которые, как мы понимаем, сейчас отложены в сторону?

Хорнер мог бы взять на себя политическую и публичную части работы — взаимодействие со СМИ, — а Ньюи продолжил бы руководить командой и посвятил бы максимум времени разработке будущих автомобилей «Астон Мартин», — приводит слова Слейтера Sky Sports.

