Албон ответил, что должна изменить ФИА после недавней дисквалификации Пиастри и Норриса

Пилот «Уильямса» Алекс Албон заявил, что предложение «Макларена» по изменению подхода ФИА к техническим нарушениям внедрять нельзя. Одновременно он призвал организацию изменить систему технических проверок после гонок.

Поводом для дискуссии стал инцидент на Гран-при Лас-Вегаса, где оба гонщика «Макларена» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри — были дисквалифицированы после того, как проверка выявила чрезмерный износ скользящих планок на их болидах. Это уже третий подобный случай в сезоне-2025 после дисквалификаций Льюиса Хэмилтона в Китае и Нико Хюлькенберга в Бахрейне.

В «Макларене» объяснили износ сильными вертикальными раскачиваниями машины и отметили, что техническое нарушение было минимальным и случайным. Руководитель команды Андреа Стелла заявил, что ФИА якобы признала необходимость пересмотреть несоразмерность между мелким нарушением и жёстким наказанием. Однако, когда эти слова Стеллы процитировали Албону, он резко отверг такую позицию и подробно объяснил, какие изменения считает действительно необходимыми.

«Я с этим не согласен. Мы все должны учитывать ограничения. В этих машинах можно выиграть очень много времени на круге, опустив её всего на миллиметр ниже, — но каждый может совершить ошибку. Я это понимаю, но эти машины невероятны. Мы выставляем клиренс, исходя из прогноза ветра на гонку. В случае встречного ветра на главной прямой машина сильно проседает — небольшое увеличение встречного ветра на несколько пунктов опускает болид заметно ниже.

Потом возникают сильные вертикальные раскачивания болида, и нужно всё перенастраивать. Регламент крайне сложен, особенно на уикендах со спринтами, где мало заездов, или в таких условиях, как в Вегасе. Поэтому приходится выбирать безопасный подход.

А бывает так, что в воскресенье финишируешь и ругаешь себя — износа планки почти нет, и кажется, что можно было провести уикенд намного эффективнее. Однако таковы правила. Мы могли бы ездить практически с минимальным клиренсом и при этом не нарушать правила, но тогда каждый искал бы нелегальное преимущество.

Однако главное для меня — я не люблю, что проверка после гонки проводится выборочно. Я бы предпочёл, чтобы проверяли все 20 машин — тогда всё было бы честно. Но нынешняя случайная выборка усложняет ситуацию. Хотя правила есть правила», — приводит слова Албона Racingnews365.

