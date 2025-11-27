Скидки
Фернандо Алонсо отреагировал на назначение Эдриана Ньюи руководителем «Астон Мартин»

44-летний пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо высказался насчёт назначения технического директора своей команды Эдриана Ньюи на пост руководителя коллектива в 2026 году.

«Говорил ли я с Эдрианом о его возможном назначении на должность руководителя команды? Не совсем. Мы обсуждали скорее технические детали машины, а не планы на будущее.

Это хорошие новости. Он руководил технической разработкой болида, а также командой и отвечал за те области, которые нам требовалось усилить. Таким образом, внутри команды Эдриан уже занимался по большей частью управлением, а Энди — созданием двигателя и его интеграцией с шасси.

Возможно, это был нормальный логичный шаг, чтобы в 2026 году у нас было два лучших человека, один из которых работал бы над шасси, а другой — над интеграцией двигателя. И у нас очень сильный лидер в лице Лоуренса, так что с этими тремя мы в надёжных руках.

У Эдриана есть только один стиль — нацеленность на результат и безграничный поиск исполнения и совершенства. Дело не в том, что мы сейчас не занимаемся повышением результативности, — сейчас это направление станет ещё более экстремальным.

Мы не можем забывать, что эта команда всё ещё очень молода. За последние два-три года она быстро выросла, поэтому многие наши сотрудники — новички в этом виде спорта, и этим молодым, энергичным людям нужно руководство Эдриана и этих замечательных лидеров, которые научат их добиваться успеха в Формуле-1», — приводит слова Алонсо портал Racingnews365.

