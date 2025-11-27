Названы характерные детали назначения Эдриана Ньюи на пост босса «Астон Мартин»

Эдриан Ньюи, который станет руководителем «Астон Мартин» в 2026 году, едва ли возьмёт на себя все обязанности, которая предполагает его новая должность. Об этом информирует Marca.

По сведениям источника, есть вероятность, что Ньюи не будет присутствовать на всех тренировках, квалификациях, гонках и пресс-конференциях по пятницам. Предполагается, что часть этих функций будет делегирована другому специалисту, чтобы Ньюи мог сосредоточиться на развитии болида.

Источник издания указывает, что на роль помощника Эдриана может претендовать Майк Крак. Отмечается, что Ньюи будет посещать некоторые Гран при и заседания Всемирного совета. Такой формат позволит специалисту выполнять обязанности руководителя команды, не перегружаясь изнурительными командировками на все 24 этапа сезона.

Ньюи вылетел в гравий на «Форде» GT40 на Фестивале в Гудвуде: