«Команда не нуждается в дополнительных людях». Алонсо — о возможном присоединении Хорнера

44-летний пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо ответил, может ли бывший босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер присоединиться к британскому коллективу после последних кадровых перестановок в команде.

«Может ли Хорнер присоединиться к «Астон Мартин»? Я не знаю и не думаю, что сейчас это зависит от меня. Хотя считаю, что теперь, когда Эдриан занял этот пост, Энди также взял на себя другие обязанности, и он очень хорошо справляется со своей работой. Лоуренс [Стролл] — отличный лидер, решительный и всегда выкладывающийся на полную. Поэтому я не думаю, что нам нужны дополнительные люди в руководстве. Однако, очевидно, это не в моей компетенции», — приводит слова Алонсо портал RaceFans.

