Хэмилтона спросили, заключил бы он контракт с «Феррари», если бы знал, каким будет сезон

Хэмилтона спросили, заключил бы он контракт с «Феррари», если бы знал, каким будет сезон
Семикратный чемпион мира британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, подписал бы он контракт с итальянской командой, если бы заранее знал, каким окажется сезон.

«Это гипотетический вопрос, поэтому я бы на него не стал отвечать. Я не жалею о решении присоединиться к команде. Прекрасно понимаю, что для того, чтобы вырасти и развиваться в команде, требуется время. Именно этого я и ожидал», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.

Напомним, Льюис перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. «Феррари», напротив, покинул испанец Карлос Сайнс.

