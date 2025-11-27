Скидки
Хэмилтон: удивлюсь, если другие пилоты с энтузиазмом смотрели бы в будущее в конце сезона

Хэмилтон: удивлюсь, если другие пилоты с энтузиазмом смотрели бы в будущее в конце сезона
Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о завершении сезона и подготовке к следующему.

«Был бы удивлён, если бы другие гонщики с энтузиазмом смотрели в будущее в конце сезона. Обычно у тебя не остаётся много энергии, просто хочется побыть с семьёй и заняться другими делами. В разгар разочарования часто остаётся много фрустрации после гонок, когда что-то не складывается. Но я с нетерпением жду, что команда предпримет в следующем сезоне», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.

Ранее Хэмилтона спросили, заключил бы он контракт с «Феррари», если бы знал, каким будет сезон.

