«Он похож на невероятно упорную и бесстрашную собачку». Марко — о Максе Ферстаппене

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о текущем состоянии четырёхкратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена.

«Макс чувствует себя более расслабленно и уверенно, чем когда-либо за долгое время. И вообще похож на терьера, такую маленькая собачку, но невероятно упорную, которая ничего не боится.

Никто не нервничает, мы сосредоточены на текущей задаче. Если у нас получится — отлично. Если нет — мы просто покажем, на что способна наша команда», — приводит слова Марко портал F1oversteer.

Напомним, Макс в личном зачёте Формулы-1 занимает третье место, имея на своём счету 366 очков.