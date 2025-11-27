Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Он похож на невероятно упорную и бесстрашную собачку». Марко — о Максе Ферстаппене

«Он похож на невероятно упорную и бесстрашную собачку». Марко — о Максе Ферстаппене
Комментарии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал о текущем состоянии четырёхкратного чемпиона Формулы-1 нидерландца Макса Ферстаппена.

«Макс чувствует себя более расслабленно и уверенно, чем когда-либо за долгое время. И вообще похож на терьера, такую маленькая собачку, но невероятно упорную, которая ничего не боится.

Никто не нервничает, мы сосредоточены на текущей задаче. Если у нас получится — отлично. Если нет — мы просто покажем, на что способна наша команда», — приводит слова Марко портал F1oversteer.

Напомним, Макс в личном зачёте Формулы-1 занимает третье место, имея на своём счету 366 очков.

Материалы по теме
«Это устрашает». Феттель объяснил, что делает Макса Ферстаппена уникальным пилотом
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android