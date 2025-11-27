«Гайдлайны создали больше проблем, чем решили». Сайнс — о судействе в Формуле-1

31-летний пилот «Уильямса» испанец Карлос Сайнс высказался насчёт судейства в Формуле-1, отметив проблематичную роль гайдлайнов в чемпионате.

«Нам нужно собраться и в спокойной обстановке проанализировать целый ряд инцидентов, которые пилоты, стюарды и ФИА видят по-разному. Некоторые из них в этом году вызвали непонимание. Надеюсь, мы сможем придумать решение получше. Я говорю не от лица Ассоциации пилотов Гран-при, а от себя лично. Считаю, что гайдлайны для стюардов создали больше проблем, чем решили. Почти не осталось пространства для гоночных инцидентов — всё стало чёрным или белым. Гайдлайны не подразумевают возможности оценить инцидент как гоночный. В них речь о том, где находится переднее колесо — перед зеркалом или за ним, где должны быть задние колёса. Я даже не помню до конца эти гайдлайны. Мне кажется, введение этих гайдлайнов не принесло успеха. Нам нужно понять, есть ли какое-то иное решение», — сказал Сайнс на пресс-конференции.