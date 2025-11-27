Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен указал, как надо поступить «Макларену» в вопросе приказов для Норриса и Пиастри

Ферстаппен указал, как надо поступить «Макларену» в вопросе приказов для Норриса и Пиастри
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказал мнение, что гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис должны свободно сражаться друг с другом и команда не должна сдерживать кого-либо из них приказами. Ранее в британской команде говорили, что не будут давать приоритет кому-либо из гонщиков.

«Нельзя сделать ничего лучше, чем позволить им просто гоняться. С чего бы вдруг нам говорить, что Оскару больше не разрешат полноценно сражаться с Норрисом?

Настоящий победитель должен бороться, даже если он позади. Иначе какой смысл выходить на трассу? Такого гонщика можно было бы легко назвать гонщиком номер два, а я думаю, что Пиастри не хочет быть таким. Мы с Оскаром сравнялись по очкам, и впереди ещё многое предстоит. Но я считаю, что гонщикам должна быть предоставлена полная свобода», — приводит слова Ферстаппена France24.

Материалы по теме
«Он похож на невероятно упорную и бесстрашную собачку». Марко — о Максе Ферстаппене

Ферстаппен выехал на «Северную петлю» для получения лицензии:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android