Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Иду ва-банк, нечего терять». Макс Ферстаппен высказался перед Гран-при Катара

«Иду ва-банк, нечего терять». Макс Ферстаппен высказался перед Гран-при Катара
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о шансах завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, главные соперники нидерландца, Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларена», были дисквалифицированы на предыдущем Гран-при Лас-Вегаса.

«Это точно лучший шанс, чем был до их дисквалификации, так что мы принимаем его. Нужно понимать, что, даже если выигрываешь всё, так или иначе будет нужна доля удачи — посмотрим, как всё сложится. Для нас ничего не меняется: мы идём ва-банк. Нам нечего терять», — приводит слова Ферстаппена France24.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Катара, пройдёт с 28 по 30 ноября.

Материалы по теме
Ферстаппен указал, как надо поступить «Макларену» в вопросе приказов для Норриса и Пиастри

Макс Ферстаппен совершил обгон на гольф-каре:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android