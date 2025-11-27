«Иду ва-банк, нечего терять». Макс Ферстаппен высказался перед Гран-при Катара

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о шансах завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1. Напомним, главные соперники нидерландца, Ландо Норрис и Оскар Пиастри из «Макларена», были дисквалифицированы на предыдущем Гран-при Лас-Вегаса.

«Это точно лучший шанс, чем был до их дисквалификации, так что мы принимаем его. Нужно понимать, что, даже если выигрываешь всё, так или иначе будет нужна доля удачи — посмотрим, как всё сложится. Для нас ничего не меняется: мы идём ва-банк. Нам нечего терять», — приводит слова Ферстаппена France24.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Катара, пройдёт с 28 по 30 ноября.

