Марко объяснил, в чём заключается психологическое превосходство Ферстаппена над Норрисом

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко предположил, что у пилота «быков» нидерландца Макса Ферстаппена есть психологическое преимущество над гонщиком «Макларена» британцем Ландо Норрисом.

«Макс — тот, кто сохраняет хладнокровие. Ландо затормозил слишком поздно, и внезапно он оказался впереди. Норрис выиграл старт, когда Расселл был рядом с ним, он выиграл старт, когда Леклер был рядом с ним, но он проиграл старт, когда Макс был рядом с ним.

Это показывает, что психологическое давление уже существует, что, конечно, работает нам на пользу. В конечном счёте речь идёт о душевной стойкости, а также об образе — у Макса он есть», — приводит слова Марко портал F1oversteer.

