Фурмо — победитель 14-го этапа WRC Ралли Саудовской Аравии. Ожье и Рованперя — вне топ-5

28 ноября завершился 14-й этап сезона-2025 WRC Ралли Саудовской Аравии. Победителем этапа стал француз Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT), а второе место занял финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2). Тройку сильнейших замкнул латвиец Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT).
Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) финишировал седьмым, а Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) пришёл девятым из-за невыгодных стартовых позиций, расчищая трассу для остальных. А Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) получил два прокола колеса.
Также отметим, что россиянин Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, занял 16-е место.
WRC. Ралли Саудовской Аравии. 14-й этап.
1. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 1:18:45.3.
2. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +6.0.
3. Мартиньш Сеск (M-Sport Ford WRT) +6.9.
4. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +13.7.
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +14.9.
6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +22.9.
7. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +44.2.
8. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:21.2.
9. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:25.3.
10. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +2:10.9.
...
16. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +4:43.5.