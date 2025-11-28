Скидки
«Кое-что знаю». Пилот «Ред Булл» Юки Цунода ответил на вопрос о своём будущем

«Кое-что знаю». Пилот «Ред Булл» Юки Цунода ответил на вопрос о своём будущем
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода ответил на вопрос по поводу своего будущего.

«Я знаю кое-что, но, очевидно, не могу этим с вами поделиться. Хотя, вероятно, большинство уже догадывается, так что у меня примерно такое же понимание ситуации, как и у вас. Не знаю, что произойдёт дальше», — приводит слова Цуноды портал formularacers в социальных сетях.

Цунода перешёл в «Ред Булл» из «Рейсинг Буллз» в 2025 году перед Гран-при Японии, который состоялся с 4 по 6 апреля. В австрийской команде он заменил новозеландца Лиама Лоусона, который, в свою очередь, отправился в «Рейсинг Буллз».

В настоящий момент Юки занимает 17-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 28 очков.

