Ферстаппен: будь у нас такой же болид, как у «Макларена», чемпионат давно бы завершился

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о титульной гонке. Нидерландец заявил, что его борьба за чемпионство во многом объясняется промахами конкурентов.

«Мы всё ещё в этой борьбе только из-за ошибок других. Если бы у нас был такой же доминирующий болид, как у «Макларена», чемпионат уже давно был бы завершён», — сказал Ферстаппен в интервью для пресс-службы Формулы-1.

В настоящий момент в общем зачёте пилотов лидирует Ландо Норрис из «Макларена» со 390 очками. Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри («Макларен») делят второе место, набрав по 366 баллов.

Ранее Ферстаппен поделился мнением о шансах завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1.

