Расселл: Ф-1 — многомиллиардный спорт. Нельзя, чтобы добровольцы имели такую власть

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл вновь поднял вопрос о судействе в Формуле 1, заявив, что спорт такого масштаба не должен полагаться на добровольцев при принятии ключевых решений.

Судейство стало горячей темой после нескольких спорных решений в этом сезоне. Многие участники, включая Карлоса Сайнса из «Уильямса», выступают за введение постоянных профессиональных стюардов с практическим гоночным опытом.

Сайнс недавно отметил, что уровень судейства должен как минимум соответствовать аналитической работе бывших пилотов Формулы-1 Каруна Чандхока, Энтони Дэвидсона и Джолиона Палмера. Отвечая на комментарий Сайнса перед Гран при Катара, Расселл согласился, но подчеркнул разницу в давлении и ответственности между телевизионными аналитиками и стюардами ФИА.

«Да, я уважаю всех троих, которых Карлос упомянул, и думаю, они действительно всё видят очень точно. Их преимущество по сравнению со стюардами в том, что на них не оказывается давления и у них есть время не принимать решение мгновенно. Они не обязаны следовать строгим правилам», — приводит слова Расселла F1chronicle.

Джордж подчеркнул, что стюарды обязаны действовать строго по регламенту, при этом обратив внимание, что у них нет гоночного опыта, что может приводить к ошибкам в спорных ситуациях:

«Их работа не в том, чтобы принимать решения, опираясь на собственный гоночный опыт; их задача — принимать решения согласно регламенту. А это значит, что регламент должен быть правильным. Если регламент неверный, решения тоже будут неверными. Невозможно прописать правила на все случаи. По моему мнению, наиболее справедливые штрафы можно обеспечить только при единообразном судействе со стороны специалистов с гоночным опытом. В конце концов, это работа. Это многомиллиардный спорт. Нельзя позволять, чтобы добровольцы имели такую значительную власть в ключевых ролях».

