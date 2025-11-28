Скидки
Марко назвал ошибку «Ред Булл», стоившую Ферстаппену победы на Гран-при Бразилии

Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал ошибку команды, которая стоила четырёхкратному чемпиону мира нидерландцу Максу Ферстаппену победы на Гран-при Бразилии. Напомним, Ферстаппен стартовал 19-м после провальной квалификации, финишировав на подиуме.

По мнению Марко, «Ред Булл» не стоило проводить заключительный пит-стоп в тот момент, когда Ферстаппен лидировал в гонке.

«Победа была бы возможна, даже несмотря на старт с пит-лейна, если бы мы не делали эту остановку. Вы всегда мудрее задним умом», — приводит слова Марко Sky Germany.

Ранее Себастьян Феттель объяснил, что делает Ферстаппена уникальным пилотом.

